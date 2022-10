Equipe de Gusttavo Lima nega cancelamento de shows na Bahia

Foto: Augusto Albuquerque

Fato ou fake? O cantor Gusttavo Lima se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais no início desta semana após o suposto cancelamento de alguns shows do ‘Embaixador’ na Bahia devido ao seu posicionamento político.

De acordo com alguns sites de entretenimento, o artista teria tido três shows cancelados no estado desde o dia que declarou apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) na presidência da República.

A informação tem como base um perfil no TikTok, que traz um vídeo de uma suposta reação do intérprete de ‘Bloqueado’ ao coro da plateia em um show na Bahia onde o público pede a saída do atual presidente do cargo.

Nas matérias, que também viralizaram, não há informações sobre datas dos shows cancelados, nem em quais dos 417 municípios baianos o artista se apresentaria.

Público levanta coro contra Bolsonaro em show de Gusttavo Lima que teve 3 shows cancelados na Bahia após declarar apoio ao presidente pic.twitter.com/sl4Ku5Ez5j — Thiago Sodré Jornalista (@focolarizando) October 24, 2022

Na agenda de Gusttavo Lima, disponível no site oficial do artista, o único show marcado para a Bahia em outubro foi no dia 16, em Feira de Santana. Enquanto as datas dos meses seguintes ainda não foram divulgada.

Em contato com a assessoria de imprensa do cantor Gusttavo Lima, foi informado ao iBahia que a nenhuma apresentação do sertanejo no estado foi cancelada nos últimos dias, como diz a notícia que circula nas redes sociais e em alguns portais.

“Sobre a notícia que está circulando na internet desde ontem (24/10) a respeito do cancelamento de três shows do cantor Gusttavo Lima na Bahia, informamos que se trata de fake news. Ressaltamos ainda que não houve cancelamento de shows em nenhum estado”.

Vale lembrar ainda que na última semana, Gusttavo Lima anunciou as vendas para o ‘Bloco do Embaixador’, projeto inédito que irá desfilar no Carnaval de 2023 na capital baiana. O sertanejo puxa o próprio bloco na segunda-feira de Carnaval e valor do abadá gerou polêmica na web.

Sertanejos com Bolsonaro

O apoio ao candidato Jair Bolsonaro (PL) foi dado no dia 17 de outubro, um dia após o show do artista na Bahia. Gusttavo Lima se juntou a outros artistas do sertanejo em um evento presencial no Palácio da Alvorada, para auxiliar o militar na reta final das eleições.

Em sua fala, o artista reforçou a crença nas propostas de Bolsonaro e afirmou que será um dos primeiros a cobrar, caso o militar seja reeleito.

“Depois, isso que eu tô pedindo aqui para vocês, eu vou ser o primeiro a cobrar do presidente. Porque aqui vocês vão ter um representante de vocês. No dia que der alguma merda, vocês podem me cobrar que eu vou cobrar o presidente também. Entendeu?.”

