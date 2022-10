Erasmo Carlos é internado em hospital no Rio

Foto: Divulgação

O cantor Erasmo Carlos, de 81 anos, está internado em estado delicado no hospital Barra D’Or, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, com um quadro de infecção pulmonar.

De acordo com o jornal ‘O Globo’, o veterano deu entrada na unidade na última semana e desde então vem fazendo o tratamento para o quadro, porém, o colunista Ancelmo Gois afirma que o estado do artsita preocupa médicos.

Na última semana, dois shows do cantor que aconteceria nos Estados Unidos, em Orlando e Miami, foram cancelados. “Informamos que, por motivos de força maior, os shows que Erasmo Carlos realizaria em Orlando – 4 de Nov – e Miami – 10 de Nov – foram adiados. Posteriormente informaremos as novas datas”, diz a nota da equipe.

Nas redes sociais, não há informações sobre o quadro de saúde do veterano nem sobre as novas datas dos shows adiados. Os fãs pedem a equipe de Erasmo atualizações sobre o artista. “Isso é falta de respeito com quem gosta dele, deveriam falar o que está acontecendo”, escreve uma fã. “Pensamento firme que vai dar tudo certo”, deseja outra.

Em 2021, Erasmo ficou mais de uma semana internado com Covid-19. Na época, o Tremendão já havia tomado a vacina contra a doença e a internação foi uma medida de precaução.

