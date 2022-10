Erasmo Carlos reaparece nas redes sociais após rumores de morte

Foto: Guto Costa/Divulgação

O cantor Erasmo Carlos reapareceu nas redes sociais após rumores sobre a sua morte viralizarem na web no último domingo (30).

Após um pronunciamento da equipe do Tremendão, e um desabafo da companheira do artista, a pedagoga Fernanda Passos, o cantor compartilhou um registro na janela do Hospital Bara D’or, no Rio de Janeiro.

Na legenda, o veterano escolheu a canção ‘À Janela’, uma composição dele que ficou famosa na voz de Roberto Carlos. “Da janela o horizonte a liberdade de uma estrada eu posso ver, o meu pensamento voa livre em sonhos pra longe de onde estou”, escreveu.

Erasmo ainda tranquilizou os seguidores, deu sua previsão de alta e deixou um recado para quem estava esperando que o cenário se realizasse. “Estou muito vivo e, se tudo der certo, saindo do hospital até quarta. Foto tirada por Fernanda HOJE no Hospital BarraDor. Esse ano eu não morro… parafraseando Belchior”.

O artista deu entrada no hospital com um quadro de infecção pulmonar na última semana e desde então vem fazendo o tratamento para o quadro.

Os shows de Erasmo que aconteceriam nos Estados Unidos, em Orlando e Miami, foram adiados e aguardam uma nova data.

