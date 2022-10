Ergonomia no home office: Dicas para você

A ergonomia no home office tem um papel importante no mantimento da saúde e da qualidade de vida do indivíduo. Afinal, os móveis utilizados, a qualidade do ar e da iluminação, entre outras medidas, impactam no bem-estar, no foco, na concentração e, obviamente, na saúde.

Por isso, trouxemos algumas considerações que podem ser úteis ao se pensar sobre essa temática. Acompanhe e saiba mais.

Dicas de ergonomia no home office

Separamos 7 dicas de ergonomia no home office para você começar a implementar na sua casa e, a partir disso, preparar um ambiente de trabalho que priorize a sua saúde e o seu bem-estar.

Até porque, como consequência, esse tipo de cuidado também pode oferecer um aumento de produtividade, uma vez que o nosso conforto e as sensações do nosso corpo podem contribuir para um trabalho mais efetivo, bem como pode atrapalhar o nosso desempenho.

Por isso, considere as dicas abaixo e vamos adiante:

1. Cadeira ideal

A cadeira precisa ter a altura e a estrutura ideais para que você possa manter a sua postura ao longo do dia. Se ela não for adequada, você poderá ter problemas na coluna, dificuldade para manter uma boa respiração e consequentemente dores no corpo, nos ombros e nas costas.

O ideal, também, é que a cadeira tenha apoio para os braços, a fim de que você mantenha uma posição de 90º, apoiando-os sobre a mesa.

2. Apoio para os pés

Os pés precisam tocar totalmente no chão, ou seja, você precisa encostar o calcanhar no chão para conseguir manter uma postura adequada.

Para isso, pode ser necessário utilizar algum apoio específico para os pés. Às vezes, um pequeno banquinho de madeira já pode dar conta do recado.

3. Mesa confortável

A mesa também precisa ser confortável e de acordo com a sua estatura. Lembre-se da premissa de deixar os braços apoiados em um ângulo de 90º, tanto no braço da cadeira, quanto na mesa em si.

4. Iluminação natural

A iluminação natural também faz parte da ergonomia no home office. Ela pode aumentar a sua disposição e diminuir o cansaço visual ao longo do dia. Para isso, ela deve entrar no ambiente de forma suave, sem ser diretamente na tela do seu computador, por exemplo.

5. Circulação de ar

A circulação de ar contribui para o mantimento de uma temperatura mais agradável, além de contribuir para a minimização das alergias respiratórias e, claro, para a manutenção do conforto. Por isso, fique atento à circulação no ambiente.

6. Diminuição dos ruídos e da poluição sonora

Além de tudo o que já citamos sobre a ergonomia no home office, lembre-se de que a poluição sonora deve ser evitada.

O excesso de barulho pode roubar a concentração, causar cansaço e estresse. Sendo assim, foque em utilizar fones de ouvido adequados para abafar sons que talvez não possam ser evitados.

7. Distância do monitor

Por fim, considere analisar a distância que você mantém do seu monitor. O ideal é que seja cerca de 50 cm, ou o tamanho do seu braço estendido. Assim, é possível evitar o cansaço excessivo dos olhos ou a dor de cabeça causada pela iluminação das telas.

Cuide da ergonomia no home office e mantenha a sua qualidade de vida trabalhando em casa!