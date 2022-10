Erro que vale uma BOLADA: MOEDA de R$ 1 invertida chega a R$ 10 MIL

Após alguns anos visto apenas como um hobby, colecionar moedas raras passou a ser um verdadeiro negócio. O setor numismático vem crescendo cada vez e um dos casos mais recentes de hipervalorização se refere a moeda invertida de R$ 1, que pode chegar ao valor de R$ 10 mil no mercado.

Todavia, é importante frisar que não há uma quantia fixa para determinado item. Isso porque, para determinar o valor de uma moeda é preciso considerar algumas condições, como o seu estado de conservação, número de emissões, se faz parte de alguma edição especial ou se possui algum erro característico.

Neste sentido, pela possibilidade de variação, cada especialista pode fazer uma avalição e dar um lance conforme a sua concepção e interesse. Porém, há uma média no mercado que pode orientar tanto o vendedor quanto o comprador do objeto. Ficou interessado? Continue lendo este artigo.

Moeda de R$ 1 invertida que pode chegar a R$ 10 mil

Através de um vídeo que viralizou nas redes sociais, muitas pessoas estão eufóricas em busca de uma moeda de R$ 1 que possui as duas faces invertidas. O item foi fabricado em 2006, no entanto, há relatos que o mesmo erro se repetiu em 2008. Conforme o mercado de colecionados, o modelo pode chegar a R$ 10 mil.

Normalmente, as moedas possuem os dois lados na mesma posição, ou seja, “rentes”, o que não acontece nesta peça em específico. Veja na imagem abaixo:

Caso você tenha essa moeda, é possível vende-la por um bom valor mesmo não sendo um especialista. Uma das opções é por meio da casa de leilão “Brasil Moedas Leilões”. Na plataforma, é possível cadastrar o item e enviar para avaliação.

Você também pode buscar compradores no site Tenor & Pellizzari, que funciona da mesma forma que o portal de leilão mencionado acima. A Sociedade Numismática Brasileira também pode ser encontrada no navegador.

Moeda de R$ 1 que podem valer até R$ 8 mil

Os colecionadores estão de olho nas moedas de R$ 1 criadas pelo Banco Central para as Olimpíadas do Rio. No entanto, a mais rara é a que representa a entrega da bandeira, feita para homenagear a passagem das Olimpíadas de Londres em 2012.

Em suma, a regra é: quanto mais antiga for a moeda mais cara e rara ela é. Segundo os meios digitais, como site e blogs, desses colecionadores, as moedas confeccionadas para as Olimpíadas do Rio 2016 podem custar até R$ 8 mil.

No entanto, alguns numismáticos estão vendendo as moedas por valores inferiores. Isso porque, a moeda da entrega da bandeira possui 2 milhões de exemplares, já as demais, 20 milhões.

Além disso, é possível encontrar essas moedas na internet com valores variados de R$ 175 a R$ 300. As moedas de atletismo, mascotes Tom e Vinícius, natação e paratriatlo têm valores a partir de R$ 8.

Contudo, é importante informar que logo quando as moedas foram lançadas eram muito fáceis de serem encontras, porém, com o passar dos anos e uso elas ficaram cada vez mais raras.