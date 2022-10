Eslovênia surpreende ao mostrar boca deformada após relato

Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora revelou ter sido picada por um inseto na parte superior do lábio, o que deixou a boca da ex-BBB inchada, como explicou no perfil do Instagram.

“Parar de suspense, minha gente. Vou mostrar porque desinchou um pouquinho, mas horas atrás estava bizarro. Está inchado para caramba, ainda, mas dá para disfarçar. Acho que foi alguma picada de mosquito ou alergia a alguma coisa”, explicou.

Eslovênia ainda afirmou ter precisado de medicação para melhorar o estado dos lábios. “Gente, tava muito pior. Depois do remédio deu uma ajudada, mas ainda dá para notar. Espero que fique 100% ainda hoje. Amém?”, completou.

Por fim, ela mostrou uma foto de como a boca está e pediu para que não fizessem piadas com o visual dela. “Não tirem onda da minha cara. Obrigada”, escreveu.

Veja a foto:

Foto: Reprodução/Instagram

