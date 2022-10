Esmeraldas e dólares são achados em carro em Feira de Santana

Foto: Divulgação/PRF

Cerca de 2 kg de esmeraldas brutas e lapidadas, além de 20 dólares, foram apreendidos em um carro durante uma fiscalização, na manhã desta quinta-feira (20), na cidade de Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as pedras são avaliadas em milhões no mercado internacional.

O veículo onde o material foi localizado passava pelo Km 429 da BR 116, quando foi abordado. Dentro do automóvel, que tinha placa de São Paulo, estavam um jovem de 23 anos e o pai dele, de 53 anos. Os dois contaram que estavam voltando de Nova Era (MG) para Pindobaçu, cidade do norte baiano que é famosa pelo garimpo.

Ainda conforme a PRF, na entrevista, o jovem teria dito também que foi para a cidade mineira negociar pedras preciosas, mas que não tinha ocorrido acordo e não houve a aquisição de esmeralda. No entanto, a história ficou duvidosa quando os policiais encontraram uma nota fiscal com ele, com a discriminação de certa quantidade de pedras preciosas.

Ao realizarem uma vistoria no interior do carro, os policiais encontraram as esmeraldas, divididas em centenas de pedras não lapidadas e mais 14 gemas lapidadas. O material foi encaminhado para Delegacia de Polícia Federal, onde o caso foi registrado para continuidade das investigações e demais procedimentos.

Em nota, a PRF ressaltou que a exploração mineral, popularmente conhecida como “garimpo”, não é uma atividade ilegal no Brasil. Porém, existem procedimentos e legislações que devem ser seguidas, gerando empregos e renda de forma sustentável.

