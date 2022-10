Está programada manutenção no Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), das 23h do dia 15/10/22 às 14h do dia 16/10/22, de acordo com informações oficiais do Portal do eSocial.

eSocial: manutenção programada e mais informações

Durante a manutenção, o eSocial ficará indisponível e não será possível acessar o Portal Web e o aplicativo do Empregador Doméstico. A divulgação oficial destaca que a manutenção também afeta a transmissão de arquivos ao eSocial realizada por meio de software próprio de gestão de folha, via web service, quando realizada por meio de procuração eletrônica. Após o período, o sistema voltará a funcionar normalmente.

O que é o eSocial?

O eSocial é um sistema do Governo Federal que objetiva centralizar informações, facilitando a administração das empresas e o cumprimento de diversas obrigações fiscais e trabalhistas. Sendo assim, o eSocial é um dos pilares do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED). O sistema eSocial não modificou a legislação, apenas objetiva o maior controle por parte dos órgãos competentes e uma centralização de dados por parte da empresa.

A implementação do sistema do eSocial começou em 2018 e o seu cronograma oficial passou por diversas alterações. O objetivo do programa foi a substituição de diversos outros sistemas utilizados pelas empresas, antes da mudança tecnológica.

Simplificação

Para isso, o Governo realizou o faseamento de informações do sistema eSocial e separou as empresas por grupos, considerando o seu faturamento. Dentro do processo da dinâmica do sistema eSocial, ocorreu uma simplificação para facilitar a administração das empresas, já que muitos detalhes deveriam ser enviados para o sistema do eSocial, e estavam impactando negativamente a rotina operacional das organizações.

Eventos

O eSocial é composto de eventos pré-definidos em layout oficial. Dessa forma, a empresa deve realizar os envios de forma mensal para que consiga realizar o fechamento anual. Os eventos do eSocial são classificados em três tipos: iniciais e de tabela, eventos periódicos e não periódicos.

No momento atual, as empresas já entraram no eSocial. Por isso, caso sua empresa não esteja em dia com o sistema, é necessário revisar as informações e sanar as inconsistências geradas pelo sistema de folha de pagamento.

As pendências devem ser sanadas

As inconsistências são mensagerias que direcionam a eliminação da pendência. Algumas mensagens são geradas pelo desenvolvimento do sistema utilizado pela empresa, ao passo que outras são próprias do eSocial e podem ser configuradas para facilitar o entendimento. Mantenha a sua empresa em dia com o fisco e facilite sua administração interna, mantendo o eSocial em dia.