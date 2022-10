Espetáculo de Titullipa em Salvador é cancelado

Foto: Divulgação

O espetáculo “TirúVac: a sua dose de alegria”, show estrelado por Tirullipa, que aconteceria nesta sexta-feira (21), em Salvador, foi cancelado. A apresentação seria realizada na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA).

O cancelamento do evento foi anunciado pela produção do evento através de um comunicado oficial. As pessoas que adquiriram os ingressos terão reembolso automático dos valores pagos.

O comunicado ainda ressalta que as pessoas que compraram o evento terão prioridade para uma data futura do espetáculo, que será agendada para 2023.

Vale destacar que a devolução dos valores seguirá os procedimentos de acordo com a forma de pagamento utilizada.

Para quem comprou no cartão de crédito, o reembolso do valor será solicitado à operadora do cartão, que vai disponibilizar o crédito em até a terceira fatura. Os prazos podem variar, de acordo com o fechamento da fatura e/ou seu banco emissor.

Já para aqueles que adquiriram os bilhetes via cartão de débito, o reembolso do valor será solicitado à operadora do cartão utilizado na compra, que creditará o valor na conta bancária vinculada ao cartão, em até 90 dias. Os prazos podem variar de acordo com o banco emissor.

Quem pagou ao espetáculo através de boleto, o reembolso será realizado na conta especificada via Atendimento, e será concluído em até 90 dias a partir do envio dos dados solicitados.

Leia mais sobre Agenda Cultural no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.