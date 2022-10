Espetáculo ‘[sem]DRAMA’ é exibido presencialmente pela 1ª vez

Foto: Divulgação

O espaço cultural Casa Preta, em parceria com o Teatro Terceira Margem e artistas independentes, está realizando sessões do espetáculo “[sem]DRAMA”. As exibições continuam até o dia 18 de novembro, sempre às sextas-feiras, a partir das 19h30, na sede da Casa Preta, no Dois de Julho.

Os interessados podem comprar ingressos por R$30 (inteira) e R$15 (meia) através do PagSeguro ou da bilheteria da Casa Preta. Além desta sexta (28) e o encerramento no dia 18 de novembro, o espetáculo também acontece nos dias 4 e 11 de novembro.

O espetáculo conta a história de dois irmãos que estão confinados, sem motivo aparente, em sua casa. A trama se desenrola a partir do desaparecimento da casa, sobrenatural da história. Através da metalinguagem, com os personagens “Eu” e “Outro”, a trama procura criar uma relação entre a ficção e a realidade. Com isso, a obra tenta discutir questões sobre arte e vida.

Este projeto é resultado de uma imersão artística on-line realizada pela Casa Preta entre janeiro e setembro deste ano. Escrita por Caio Rodrigo, que co-dirige e atua na peça em parceria com Gordo Neto, essa é primeira vez que a obra é realizada presencialmente.

