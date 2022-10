‘Esse verão é nosso’, diz vocalista da banda ‘Story Paredão’

Foto: Arquivo Pessoal

A banda Story Paredão chegou ao cenário do pagodão baiano para ficar. Com Iago nos vocais, mais conhecido como “o probleminha da cidade”, o grupo se reuniu em janeiro deste ano e já ganhou notoriedade nos paredões de Salvador, Região Metropolitana e também no interior da Bahia.

Em entrevista ao iBahia, Iago falou um pouco sobre a história da banda e o quanto eles planejam crescer ainda mais na capital baiana e em todo o estado. A banda participou do programa Atitude neste domingo (30).

“A gente antes se chamava turma da Black, por que os integrantes eram da banda Black Style e aí colocamos as cabecinhas para pensar e chegamos no nome Story Paredão. Story por causa do Instagram e Paredão é aonde queremos que nosso som esteja, nos paredões. A banda começou em janeiro e a nossa música ‘Sequência de Mete Mete’ já está aí, estourando”, disse o cantor.

Na infância, Iago jogava bola, brincava no quintal de casa, estudava, mas queria mesmo ser cantor. Após não dar certo em outros projetos musicais, o artista, nascido em Santo Amaro da Purificação, chegou até Salvador se encontrou no grupo Story Paredão.

No bate papo, o também compositor ainda revelou o maior sonho de vida: ter uma canção gravada por Tony Salles, comandante do Parangolé. “Meu sonho era que Tony Salles gravasse uma música minha. E ele gravou ‘Tapa na Bunda Dela’ no CD do Salvador Fest”, completou ele.

