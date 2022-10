Estabelecimento oferece evento musical gratuito em Lauro

Foto: Divulgação

Nesta sexta-feira (21), artistas baianos se reúnem para realizar um evento musical gratuito em no Mercadão da Bahia, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador. A programação inicia com a apresentação de Simone Leal & Emerson Aranha, das 16h às 19h.

No sábado (22), quem se apresenta é o gaúcho Kevin William que traz um repertório eclético com reggae, MPB, sertanejo, pop e rock.

No último dia de evento, domingo (23), os visitantes poderão se divertir com o samba cantado por Markinhos Black, das 14h às 17h, na Varanda Gourmet do espaço.

Alinhada à programação da tarde, o evento contará com apresentações matutinas do trio de forró Neto de Procópio no sábado e domingo. Os visitantes poderão curtir o arrasta-pé das 10h às 14h.

Leia mais sobre Agenda Cultural no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.