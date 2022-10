Estado abre concessão de novas bases náuticas

Foto: Divulgação

A Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA), publicou nesta sexta (28) no Diário Oficial do Estado, o aviso de licitação das novas bases náuticas da Bahia.

O acordo que poderá ser firmado será de 20 anos para a concessão das bases da Penha (Salvador), de Itaparica, Salinas da Margarida e Cacha-Pregos (Vera Cruz), na zona turística Baía de Todos-os-Santos.

As obras representam um investimento de R$ 76 milhões, com execução pela Setur-BA, por meio do programa de fomento ao turismo (Prodetur).

As novas bases náuticas da Bahia têm padrão internacional para a guarda de embarcações, com a oferta de água, energia elétrica, posto de combustível e oficinas, além de espaços para lojas, bares e restaurantes.

“Cumprimos o papel do Estado, de oferecer uma infraestrutura de qualidade para o turismo náutico. Agora, empresas vão se habilitar para gerir as marinas, a fim de explorar o potencial da Baía de Todos-os-Santos e atrair visitantes, promovendo o desenvolvimento socioeconômico sustentável da região”, explica o titular da Setur-BA, Maurício Bacelar.

A licitação será realizada no dia 1º de dezembro, na sede da Setur-BA, em Salvador (Avenida Tancredo Neves, 776, Bloco A). Podem participar da concessão pessoas jurídicas, brasileiras ou estrangeiras, isoladamente ou em consórcio.

Os representantes das empresas interessadas podem visitar os equipamentos, mediante agendamento prévio. O edital estará disponível no site www.turismo.ba.gov.br, a partir de segunda-feira (31).

