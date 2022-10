‘Estou descobrindo o amor’, diz Juliana Paes sobre 1ª namorada

Foto: Reprodução / Instagram

Da noite pro dia a atleta Juliana Paes, de 28 anos, viu seu nome ser um dos mais comentados do Brasil nas redes sociais. Homônima da atriz que já interpretou papéis icônicos como Bibi Perigosa de ‘A Força do Querer’, Maria da Paz em ‘A Dona do Pedaço’ e também como Maria Marruá no remake de ‘Pantanal’, a jogadora, que atualmente defende o time do Taubaté, revelou que o nome dado pelos pais não é para homenagear a estrela da TV Globo, mas sim uma mera coincidência.

“Até agora eu não entendi o motivo disso ter acontecido, tem gente que não abre a reportagem pra ler e já começa a compartilhar, e eu tomei um susto. Comecei a receber bastante mensagens nas minhas fotos com a Maynara, muita gente falando ‘caramba, que susto!’, achando que fosse a atriz. Mas eu fico feliz por que viralizou uma mensagem de amor. O amor é sempre válido”, disse a atleta em entrevista exclusiva ao iBahia.

A repercussão sobre o assunto foi tamanha que a atriz chegou a reagir sobre o assunto em seu perfil oficial no Twitter. A jogadora, que atua como líbero, achou a mensagem um máximo.

Foto: Reprodução / Instagram

“Me mandaram um tweet da atriz desejando todo o amor do mundo para mim e eu achei isso o auge. Ela ter compartilhado uma reportagem e ter desejado felicidades era o que faltava assim. Fico contente que essa mensagem de amor tenha chegado a tanta gente”.

A atleta também contou histórias inusitadas relacionadas ao seu nome. Sempre que ela vai ao médico ou salão de beleza, os atendentes dos respectivos lugares ficam decepcionados com a chegada dela e não da atriz.

“Sempre ligo para marcar um exame ou uma manicure e falo ‘Juliana Paes’, a pessoa fica muda. Aí quando chegava até o local a pessoa parecia ficar meio decepcionada, aí eu falava: ‘É não foi dessa vez’”, brincou ela.

Foto: Reprodução / Instagram

Mais apaixonada do que nunca

Ao lado da namorada, a levantadora Maynara Rossi, que atualmente defende a camisa do Osasco, Ju Paes está descobrindo o amor. A jogadora descreveu um pouco da relação entre as duas e rasgou elogios à amada. Elas estão juntas há dois anos e 10 meses e se conheceram em 2019, em Itajaí, Santa Catarina.

“A May para mim é uma fortaleza. Ela é a minha primeira namorada, é o meu primeiro relacionamento sério e ao lado dela estou descobrindo o amor. Ela é um poço de generosidade e isso me chama muita atenção. Ela é muito gentil, ela quer o bem para o outro, ela é muito justa. Tava conversando com minha mãe outro dia e ela disse que é muito bom saber que eu tenho a May por perto. Eu digo que ela me completa, mas ela me transborda. Ela me torna uma pessoa melhor, me faz ser forte. Ela faz as coisas serem mais leves, quero compartilhar a vida sempre com ela”.

Por causa da distância, as duas já terminaram o relacionamento uma vez. No entanto, o amor falou mais alto e após alguns meses reataram o namoro e desde então não se desgrudaram mais.

“A gente viu que a gente se gostava muito independente de qualquer coisa. Ficamos alguns meses sem nos falar e ficamos sofrendo com aquilo. Quando nos reencontramos, já era, voltamos a namorar”.

As duas, inclusive, jogaram juntas na temporada 21/22 da Superliga Feminina. Defender a camisa do clube caiu como uma luva para que as atletas ficassem ainda mais colada uma na outra. “Não foi nada combinado. Foi a oportunidade para a gente ficar junta de novo”.

É ao lado de Maynara que Ju Paes almeja construir uma família. Ainda na entrevista, a atleta confirmou o desejo de gerar uma criança. “Temos o desejo de gerar. Tanto eu, quanto ela. Ela também morre de vontade de adotar, mas precisamos ver isso direitinho rs”.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.