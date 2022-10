Estudante é filmada por segurança ao usar banheiro do metrô

Foto: Divulgação

Uma estudante de 20 anos foi filmada por um segurança do metrô ao usar o banheiro da estação Bom Juá, em Salvador, na noite de segunda-feira (17). Aila Silva denunciou o caso nas redes sociais.

De acordo com a estudante, ela estava utilizando o banheiro quando percebeu que estava sendo filmada por uma janela, que divide os banheiros masculino e feminino da estação. O sanitário destinado ao público masculino estaria interditado.

Ao perceber o ato, Aila foi em busca de ajuda. Ela relatou que encontrou o segurança e que ele confessou o crime e apagou o vídeo, além de ter pedido para que ela não o denunciasse. A estudante, no entanto, prestou queixa.

“Olhei para trás e tinha um celular me gravando. Foi uma dificuldade para achar uma ajuda. Consegui agora, depois de muito me enrolarem para mostrar a filmagem. Um deles admitiu que me gravou”, diz a jovem.

Procurada pelo iBahia, a CCR Metrô informou que lamenta o ocorrido e “repudia qualquer tipo de violação de privacidade, assédio moral ou sexual, assim como quaisquer atitudes que não estejam alinhadas a valores como respeito, cuidado e empatia”.

A concessionária afirmou que já fez contato com a cliente lamentando ocorrido e colocou-se à disposição para prestar assistência e reforçar que está adotando as medidas disciplinares cabíveis. A CCR Metrô Bahia disse ainda que está à disposição das autoridades para ajudar nas investigações.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido para a Central de Flagrantes e um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi firmado contra ele. O segurança esponderá pelo Artigo 216-B do Código Penal Brasileiro, que trata sobre produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes.

Caso semelhante no Rio de Janeiro

Na última sexta-feira (14), uma mulher flagrou um frentista ao filmando enquanto ela utilizava o banheiro de um posto de gasolina no Rio de Janeiro. Com ajuda do marido, ela conseguiu flagrar o frentista que a gravava. O homem foi demitido por justa causa.

O caso foi divulgado na segunda (17). A vítima, a dentista Laíris Gonçalves de Aguiar voltava da praia com o marido e um casal de amigos quando decidiram abastecer o carro. Ela aproveitou para ir ao banheiro.

Achei um pouquinho estranho porque era subterrâneo e tinha um buraco em cima do vaso”, lembrou Laíris. “Estava me secando, quando olho para cima e vejo um celular preto me gravando. Gritei, e meu esposo veio correndo”, narrou ao g1.

