Estudantes participam de aulões de revisão para o Enem

Foto: Divulgação / SEC

Cerca de 1.600 estudantes da rede estadual de ensino de Salvador e da região metropolitana participam, a partir de segunda-feira (17), do quarto ciclo dos aulões de revisão para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

As aulas começam às 8h30, no auditório da Secretaria da Educação do Estado (SEC), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador. A iniciativa vai contemplar alunos de 40 escolas.

As atividades serão realizadas nos turnos matutino e vespertino, entre 17 a 21 de outubro e 7 a 11 de novembro. Todas as áreas do conhecimento serão contempladas, sendo dois componentes curriculares por turno.

Na segunda-feira (17), no período da manhã, às 8h30, serão realizadas aulas de Redação, com a professora Rose Sampaio; e de História, com o professor Paulo Serrão. Já no período da tarde, às 14h, os estudantes assistirão a aulas de Literatura, com o professor Antônio Vitor Lima; e de Biologia, com o professor Ricardo Magalhães.

O primeiro dia de aulões deste ciclo terá participação de estudantes das seguintes unidades escolares de Salvador: Colégio Estadual Dona Mora Guimarães; Colégio Estadual Heitor Villas Lobos; Colégio Estadual Raymundo Almeida Gouveia; Colégio Estadual Professora Maria Bernadete Brandão; Colégio Estadual Edvaldo Brandão Correia; Colégio Estadual Governador Lomanto Júnior; e Colégio Estadual Brigadeiro Eduardo Gomes.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.