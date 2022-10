Eurofarma oferece mais de 100 vagas em todo o país

Foto: Divulgação / Eurofarma

A Eurofarma, empresa farmacêutica, está com mais de 100 vagas de emprego disponíveis em todo o país. As oportunidades são para atuar em variadas áreas da empresa, como Qualidade, Marketing, Produto, Desenvolvimento de Métodos Analíticos, Comercial, Engenharia, Novos Negócios, Produção, P&D, entre outras.

Os benefícios e pré-requisitos variam de acordo com a função. E as áreas de atuação estão divididas nas unidades de São Paulo, Itapevi e Ribeirão Preto, além de posições em Vendas em diversas outras localidades do Brasil incluíndo Salvador.

Todas as etapas de seleção, como os testes e entrevistas, serão virtuais e os candidatos conseguem acompanhar o andamento completo do processo pelo sistema da Eurofarma. Os interessados podem se candidatar através do site oficial da empresa.

