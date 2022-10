evento discute sustentabilidade na indústria da moda

Foto: Divulgação

Acontece nesta quinta-feira (13) mais uma edição do Laje Talks, evento de discussão sobre moda sustentável. A conversa é aberta ao público e acontece no terraço da Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência (Secis), no Comércio, às 18h. Os interessados podem fazer inscrição online e gratuita através do Sympla.

O tema escolhido para o bate-papo é “Sustentabilidade na moda: Uma ideia que precisamos vestir”. O encontro pretende discutir os desafios de direcionar a indústria da moda para caminhos da sustentabilidade com redução, reciclagem e reutilização.

Segundo a Secis, um estudo realizado pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD, na sigla em inglês) indica que a indústria da moda é uma das mais poluentes do mundo. Nesse contexto, a discussão sobre formas mais sustentáveis de produzir nesse ramo da indústria se torna essencial.

“Em um ano, as empresas que produzem roupas utilizam 93 bilhões de metros cúbicos de água e lidera entre as indústrias que mais consomem este recurso, fora o descarte de meio milhão de toneladas de microfibras no mar. Precisamos espalhar essa realidade e mobilizar ações individuais ou coletivas”, afirma Marcelle Moraes, titular da Secis.

