Evento gratuito de comunicação é realizado em Salvador

Depois de dois anos sem apresentações presenciais devido à pandemia, o Cannes Lions Road Show será realizado no dia 25 de outubro, às 19h, no UCI Orient Shopping da Bahia, em Salvador. As inscrições deverão ser feitas pelo Sympla.

O evento é gratuito e aberto ao público, mas tem foco nos alunos dos cursos de comunicação, jornalismo e marketing, professores e profissionais do mercado publicitário.

O Cannes Lions Road Show conta com o apoio do Estadão, representante oficial do Cannes Lions no Brasil, e é realizado pelo Sindicato das Agências de Propaganda do Estado da Bahia (Sinapro-Bahia) e a Federação Nacional das Agência de Propaganda (FENAPRO).

As apresentações serão feitas por Alexis Pagliarini, fundador da ESG4, palestrante do Cannes Lions em duas edições, que acompanhou in loco o evento. Ele apresentará os cases vencedores, fará uma análise sobre as principais tendências e os insights gerados pelo festival em 2022.

Segundo Alexis, o Cannes Lions Road Show sempre foi um sucesso e será muito positivo voltar a trocar ideias com o mercado. “O destaque são os princípios ESG, que permearam 90% dos cases vencedores de Grand Prix. Falaremos disso nas apresentações”, completa.

O evento também contará com uma mesa-redonda, ao final das apresentações, para debater o que foi apresentado. Além de Alexis Pagliarini e André Mascarenhas, participarão a Estrategista Digital e Branding Manager, Rebecca Lyrio, e o Diretor de Programação da Rede Bahia, Carlyle Ávila.

“Receber esta etapa do evento será enriquecedor e vai permitir que as agências e os profissionais dos mercados locais tenham a oportunidade de discutir sobre os cases e tendências apresentados no Cannes Lions”, conta André Mascarenhas, presidente do Sinapro-Bahia.

Daniel Queiroz, presidente da Fenapro, observa que o Road Show permite ao Sistema Sinapro/Fenapro levar para as agências brasileiras dos vários estados, o melhor do Cannes Lions Festival e as tendências da criatividade mundial.

“Os eventos serão uma oportunidade de reunir as agências, os profissionais do setor e o mercado anunciante para conhecer e debater as ideias geradas no festival”, destaca.

SERVIÇO:

Cannes Lions Road Show

Data: 25 de outubro de 2022

Horário: 19h

Local: UCI Orient Shopping da Bahia

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/ba-cannes-lions-road-show/1737892

