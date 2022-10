Evento reúne 30 indústrias e mais de 200 lojistas em Guarajuba

Foto: Divulgação

A Bahia sedia, até domingo, o 29° Matercon Brasil, um evento que reúne lojistas, as maiores indústrias do setor de construção, além de entidades representativas.

O evento, promovido pela Associação dos Comerciantes de Material de Construção da Bahia, acontece no Resort Vila Galé, em Guarajuba, e conta com palestras e participações de grandes nomes da economia, política e da construção civil.

O presidente da Instituição Organizadora do evento, Gabriel Novaes, destaca que gerar interação entre o setor é o principal objetivo do Matercon.

“É um evento voltado para network, aonde as indústrias podem entrar em contato com diversos lojistas, ao mesmo tempo, ter uma redução de custos boa, abrir portas muito mais fácil e aquele médio e pequeno lojista, consegue estar em contato com os grandes executivos das grandes indústrias, que normalmente não visitariam eles”, explicou.

Trazendo como tema “A nova loja Matercon – Um centro de relacionamento”, Gabriel Novaes afirma que o encontro promete movimentar cerca de R$ 5 milhões na economia da Bahia.

“São mais de 30 indústrias, são 200 lojas aqui presentes e o diferencial desse ano para os outros anos é que estamos reforçando, cada vez mais, as ações de network dentro do evento. Ou seja, não é simplesmente o participante vir ao evento e talvez encontrar as indústrias. Nós estamos “forçando”, claro, de forma muito lúdica e de forma indireta, que eles encontrem, se conectem, conversem e se conheça”, conta.

