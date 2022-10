Evento reúne atrações locais na Fonte Nova

Foto: Reprodução / Leandro Dantas

O Mistura Salvador deve agitar Salvador no próximo dia 8 de dezembro, Dia de Nossa Senhora da Conceição.

O evento, que ainda não revelou a sua line-up, promete nomes da música nacional e local. As vendas para o evento serão iniciadas no dia 20 de dezembro.

O lote promocional da festa Pizro já tem data definida para encerrar. O evento, que reúne João Gomes, Vitor Fernandes, Tarcísio do Acordeon terá virada de preços no dia 15 de outubro.

As atrações prometem um repertório recheado de músicas que viralizaram na internet e estão nas “paradas de sucessos”. Além dos três, o público ainda vai curtir o show de Marcynho Sensação. O evento vai acontecer na Arena Fonte Nova, no dia 19 de novembro. Os ingressos podem ser adquiridos no site.

