Eventos ao ar livre modificam trânsito em Salvador neste domingo

Foto: Divulgação / Transalvador

A realização de eventos ao ar livre em alguns bairros da capital baiana com o uso da via pública fará com que o trânsito seja modificado no domingo (16).

De acordo com a Transalvador, ao menos 3 bairros sofrerão alterações no trânsito neste final de semana, entre eles Pituba, Dique do Tororó e Alto de Coutos.

Com a realização do Ruas de Lazer, o trânsito na região da Pituba terá alterações, inclusive no recém-inaugurado Complexo Viário Tatti Moreno, que será totalmente interditado das 7h às 17h.

Neste mesmo período, o tráfego de veículos também será bloqueado na via principal da Avenida Magalhães Neto, no sentido Avenida Tancredo Neves, no trecho compreendido entre a Rua Fernando Menezes de Góes e as proximidades do Mercado GBarbosa.

Ainda no sentido Avenida Tancredo Neves, o trânsito será interditado entre a saída do Mercado GBarbosa e a entrada do Complexo Viário Tatti Moreno. Já no sentido orla, a via principal da Avenida Professor Magalhães Neto será interditada da saída do Complexo Viário Tatti Moreno até a via marginal da avenida.

A Caranava do Samba irá afetar o trânsito na região do Dique do Tororó das 13h às 22h. O evento irá interditar a Av. Vasco da Gama (entre o Viaduto Rômulo Almeida e a Arena Fonte Nova) e a Av. Presidente Costa e Silva, no trecho compreendido entre a Arena Fonte Nova e a entrada da Estação Lapa.

Durante a interdição, os condutores provenientes da Av. Vasco da Gama podem usar como desvio o viaduto Juscelino Kubitschek, Av. Anita Garibaldi, Praça Lord Cochrane. Já os condutores que vierem da Av. Centenário, com sentido Sete Portas, terão como desvio a Av. Vale do Ogunjá e a Av. Bonocô.

Serão instaladas Barreiras Fixas (BF), a partir das 13h, nas vias:

BF 01 – Rua José Leonídio de Sena (Jardim Baiano);

BF 02 – Av. Paraguaçu;

BF 03 – Rua Reis Príncipe;

Serão instaladas Barreiras Moveis (BM) nas seguintes vias:

BM 01 – Viaduto Rômulo Almeia;

BM 02 – Retorno da Itaipava Arena Fonte Nova;

BM 03 – Av. Vasco da Gama (Acesso ao Dique do Tororó).

Em Alto de Coutos acontece a 6ª Parada LGBTQIA+ de Alto de Coutos, que sairá da Rua Seara (saída da Farmácia) e seguirá pela Rua São Geraldo, Rua Muniz Travesso, Rua Miriqui, Rua 2 de Julho, chegando à Praça Final de Linha. O evento começa a partir das 13h e é previsto para durar até às 18h.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.