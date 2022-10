eventos de 31 de outubro a 6 de novembro

Fotos: Divulgação

Não são poucos os eventos que acontecem do último dia de outubro até o 6º dia de novembro em Salvador. Exposição, shows, festas e stand-up integram a Agenda Cultural da capital baiana, que conta com opções de lazer ao longo de toda semana. Programe-se e confira:

Exposição Imersiva Frida Kahlo – A Vida de um Ícone

Foto: Victoria Dowling/iBahia

Para conhecer ainda mais a história da artista, uma visita à exposição imersiva sobre Frida Kahlo, em cartaz no Salvador Shopping, em Salvador, é uma parada obrigatória. Pela primeira vez no Brasil, a mostra internacional “Frida Kahlo- A Vida de Um ícone” é a maior exposição imersiva criada em torno da vida e obra da mexicana.

A biografia mostra a trajetória da artista distribuída em uma jornada interativa por 10 ambientes. O local explora a história da da artista por meio de coleções de fotografias históricas, filmes, ambientes digitais, instalações artísticas e itens de colecionador.

Quando? Até 4 de dezembro – segunda a sábado, das 10h às 21h; domingo, das 10h às 20h

Onde? Salvador Shopping

Quanto? Segunda a quinta (10h às 17h40): R$ 60 / R$ 30; segunda a quinta (18h às 21h): R$ 75 / R$ 37,50; sexta a domingo: R$ 100 / R$ 50; VIP Experience: R$150

Foto: Divulgação

De frente para o mar, ao som de Saulo, Dennis Dj e KVSH dão o tom no Espaço Marés, do Centro de Convenções Salvador, na Festa Onda. O evento comemora cinco anos no próximo dia 05 de novembro e conta com duas opções de ingressos: fun zone e open bar.

Quando? Sábado (5), às 20h

Onde? Centro de Convenções de Salvador, Espaço Marés

Quanto? R$ 30; Ingressos no Ticket Maker

Segunda-feira, 31 de outubro

FESTECA: Roda de Conversa – Escrever para crianças: ‘Por que não outras histórias’

O Grupo Teca, em parceria com o Crica – Criar para criança, grupo de pesquisa ligado a UFRB -, convidam para a roda de conversa que acontece nesta segunda (31), às 19h, no Teatro Sesi Rio Vermelho, como parte da programação do FESTECA, Festival de Arte e Cultura para as infâncias, do Grupo Teca Teatro.

Quando? Segunda (31), às 20h

Onde? Teatro SESI Rio Vermelho, Rua Borges dos Reis, 9, Rio Vermelho

Quanto? R$ 5 (meia) e R$ 10 (inteira); Ingressos no Sympla

Terça-feira, 1º de novembro

Sambaiana na Colaboraê: o novo dia vai raiar!

A partir das 20h da terça (1º), véspera de feriado, o Colaboraê abre a roda de samba com Sambaiana.

Quando? Terça-feira (1º), às 20h

Onde? Colaboraê, Rua Borges dos Reis, 81, Rio Vermelho

Quanto? R$ 30; Ingressos no Sympla

A banda Afrocidade realiza o conhecido Afrobaile, no Pelourinho, e recebe o cantor Ravi Lobo como convidado. O evento acontece na terça (1º), no Largo Quincas Berro D’água.

Quando? Terça-feira (1º), às 20h

Onde? Largo Quincas Berro D’água, Rua do Açouguinho, 12, Pelourinho

Quanto? R$ 40 (meia) e R$ 60 (inteira); Ingressos no Sympla

Quarta-feira, 2 de novembro

Jau, Bailinho de Quinta e o grupo Só Quando Der agitam a Feijoada do Gravata no feriado da quarta-feira (2), a partir das 14h. O valor do ingresso dá ingresso ao buffet da feijoada.

Quando? Segunda (31), às 20h

Onde? Wish Hotel da Bahia, Av. Sete de Setembro, 1537, Dois de Julho

Quanto? R$ 180 (3° lote); Ingressos no Sympla

Thiago Aquino no Verão Pipa Beach Club

O Pipa Beach Club entra em novembro no clima da estação mais quente do ano com Thiago Aquino, atração que se apresenta na quarta-feira (2).

Quando? Quarta (2), às 16h

Onde? Pipa Beach Club, Praia do Flamengo

Quanto? R$ 150; Ingressos no Sympla

Quinta-feira, 3 de novembro

Show de Camilas & O Ritual do Eu – “Eu Não Sei”

Camilas apresenta ao público o show voz e piano “Eu Não Sei”, que tem como tema central a ignorância de nós mesmos e do externo.

Quando? Quinta (3), às 20h

Onde? Teatro SESI Rio Vermelho, Rua Borges dos Reis, 9, Rio Vermelho

Quanto? A partir de R$ 25; Ingressos no Sympla

Sexta-feira, 4 de novembro

BaianaSystem convida Margareth Menezes, Black Alien e mais

O show Sulamericano do BaianaSystem está de volta na versão Brasiliana e muitos convidados: Margareth Menezes, Black Alien, Claudia Manzo, Liz Reis e Vandal. O evento acontece na Concha Acústica.

Quando? Sexta (4), às 18h30

Onde? Concha Acústica

Quanto? A partir de R$ 75; Ingressos no Sympla

Show de Illy – “O Que Me Cabe”

A cantora baiana Illy apresenta o novo álbum “O Que Me Cabe” com um show de lançamento em Salvador, na próxima sexta (4). O evento conta com a participação de Rachel Reis e abertura de Tiri e Dj Uran Rodrigues.

Quando? Sexta (4), às 20h30

Onde? Largo Pedro Archanjo, Rua Gregório de Matos, 10, Pelourinho

Quanto? R$ 30; Ingressos no Sympla

Halloween Mundo Invertido

Ainda em clima de Dia das Bruxas, o Halloween Mundo Invertido do Stranger Things traz atrações temáticas perfeitas para quem é fã da série. Shot alcoólico na entrada, vodka em dobro, wafflese brindes são algumas das diversões do evento.

Quando? Sexta (4), às 21h

Onde? 30 Segundos Bar, Rua Ilhéus, 21, Rio Vermelho

Quanto? R$ 20 (desconto para 3 ingressos) e R$ 25 (ingresso individual); Ingressos no Sympla

Forró da Gota #Acústico

O Forró da Gota aposta, mais uma vez, em um show acústico para apresentação na Casa da Felicidade, localizada no Rio Vermelho. No repertório, o grupo mistura clássicos da música nordestina às canções autorais.

Quando? Sexta (4), às 22h

Onde? Casa da Felicidade Arte & Música & Gastronomia, Rua da Paciência, Rio Vermelho

Quanto? R$ 22,50 (ingresso 1º lote); Ingressos no Sympla

Sexta do Rock com Exu Overdrive

Está afim de curtir um rock baiano na sexta? A banda Exu Overdrive se apresenta gratuitamente no Bar O Portal, localizado no Santo Antônio Além do Carmo, a partir das 20h.

Quando? Sexta (4), às 20h

Onde? Bar O Portal, Santo Antônio Além do Carmo

Quanto? Gratuito

Sábado, 5 de novembro

Show de Caetano Veloso – “Meu Coco”

Após quatro noites de shows no TCA, em maio, Caetano Veloso volta a Salvador no dia 5 de novembro com “Meu Coco”. O cantor se apresenta na Concha Acústica do TCA, às 19h.

Quando? Sábado (5), às 19h

Onde? Concha Acústica

Quanto? A partir de R$ 95; Ingressos no Sympla

Show de Zeca Baleiro – “José”

Zeca Baleiro cria clima intimista com o novo show “José”, que acontece no sábado (5), às 21h. Na apresentação, músicas marcantes da discografia se fazem presentes. “Nada se compara à experiência de tocar ou de assistir a um show ao vivo. É imbatível! Estou ansioso pelo reencontro e com saudade dos afagos e aplausos da plateia”, comemora cantor e compositor.

Quando? Sábado (5), às 21h

Onde? Sala Principal do Teatro Castro Alves, Praça Dois de Julho

Quanto? A partir de R$ 50; Ingressos no Sympla

Cabokaji apresenta show “Treme Terra!”

Com o show autoral “Treme Terra”, o encontro músical e performático intitulado “Cabokaji” reúne cantores, compositores e pesquisadores da arte Caboclo de Cobre, ISSA, Ejigbo e Mayale Pitanga no sábado (5).

Quando? Sábado (5), às 21h

Onde? Casa Rosa, Praça Colombo, 106, Rio Vermelho

Quanto? R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira); Ingressos no Sympla

Com foco em música boa e artes no geral, a festa Bahia Boogie sedia mais uma edição no sábado (5). A “party label” celebra a diversidade e originalidade no Bar do Terraço da Colaboraê.

Quando? Sábado (5), às 20h

Onde? Bar do Terraço da Colaboraê, Rua Borges dos Reis, 81, Rio Vermelho

Quanto? R$ 30; Ingressos no Sympla

Domingo, 6 de novembro

Ricky Vallen desembarca na capital baiana e traz um repertório repleto de clássicos da MPB e da música internacional no domingo (6), às 20h. Canções como “Atrás da Porta” (Chico Buarque), “Sangrando” (Gonzaguinha) e “Você Não Me Ensinou a Te Esquecer” (Caetano Veloso) integram a setlist do espetáculo.

Quando? Domingo (6), às 20h

Onde? Sala Principal do Teatro Castro Alves, Praça Dois de Julho

Quanto? R$ 75 (meia) e R$ 150 (inteira); Ingressos no Sympla

Stand-up Comedy “Mostrando Meu Trabalho”, por Ítalo Sena

Dono de diversos virais na internet, o humorista Ítalo Sena apresenta o show solo de stand up comedy “Mostrando meu Trabalho”, no dia 06 de novembro, às 16h30, na Sala Principal do Teatro Castro Alves.

Quando? Domingo (6), às 16h30

Onde? Sala Principal do Teatro Castro Alves, Praça Dois de Julho

Quanto? R$ 75 (meia) e R$ 150 (inteira); Ingressos no Sympla

NOUG Convida no Bar do Terraço

Samba e pôr do sol embalam o final da semana com a oitava e última edição do “NOUG Convida” em 2022. O artista traz outros artistas ao palco e convida o público para curtir a tarde.

Quando? Domingo (6), às 16h

Onde? Bar do terraço da Colaboraê, Rua Borges dos Reis, 81, Rio Vermelho

Quanto? R$ 30; Ingressos no Sympla

Outros eventos

Regido por criatividade, inovação e negócios, o Scream Festival sedia mais uma edição do evento nos dias 3 e 4 de novembro. Palestras e painéis com especialistas do mercado integram o festival. Confira programação completa aqui!

Quando? Quinta (3) e sexta (4)

Onde? Fera Palace Hotel, Rua Chile, 20, Centro Histórico

Quanto? R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira); Ingressos no Sympla

