Ex-atacante morre aos 30 anos vítima de câncer

Foto: Reprodução / Instagram

O ex-atacante Aldair, de 30 anos, falaceceu devido a um tumor, proveniente de um câncer de pele, que se deslocou para o cérebro. O ex-jogador recebeu alta em setembro e iniciou o tratamento com radioterapia para a retirada do tulmor, mas não sobreviveu.

Aldair descobriu o câncer em maio deste ano e promoveu campanha de doação nas redes sociais para arrecadar fundos para o tratamento.

Ele iniciou nas categorias de base e foi revelado Joinville. Pelo Tricolor, Aldair fez 74 jogos e marcou 16 gols, entre eles os de número 3 mil e 3,5 mil do clube. Foi campeão brasileiro da Série C com o Joinville em 2011.

Em Santa Catarina, o ex-atacante também passou por Brusque, Metropolitano, Camboriú, Concórdia e Nação, o último time da carreira.

Leia mais sobre Esportes no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.