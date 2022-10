Ex-BBB Eliezer mostra resultado de nova cirurgia no rosto

Foto: Reprodução/ Instagram

O ex-BBB Eliezer está de rosto novo. O designer mostrou seu novo visual após o mais recente procedimento estético feito por ele, uma rinoplastia. Segundo Eli, a cirurgia teve peso funcional, além apenas da estética. “Estou finalmente respirando”, comemorou.

Na última semana, o novo papai do ano falou sobre o pós-cirúrgico e revelou que não conseguia respirar, mas que não sentiu fortes dores no rosto pelo procedimento. A única dor que Eli se queixou foi na costela, que foi de onde retiraram a cartilagem para fazer a nova estrutura do nariz.

Foto: Reprodução/ Instagram

“Não dói nada, meu edema já está saindo. Só fica um pouco amarelado aqui. Estava usando um tape para drenar, aliviar o roxo, o edema, o inchado, não dói nada. A dor que eu estou sentindo é um desconforto na costela, que retirou onde retirou o enxerto para colocar no nariz, mas estou seguindo todas as recomendações médicas”.

A médica responsável pelo procedimento do ex-BBB, dra. Mayara Yanase, afirma que o tempo de recuperação do influenciador deve ser de dois a três meses, devido a pele ser mais grossa.

Além do nariz, Eliezer surpreendeu ao surgir sem dois dentes na última semana. O namorado de Viih Tube explicou que a remoção dos dentes também fazia parte de um tratamento. O ex-BBB colocará um aparelho para corrigir a mordida e para isso era necessário mais espaço na boca.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.