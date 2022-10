Ex de Nicole Bahls revela que fará preenchimento peniano

Foto: Reprodução/ Vinny Nunes

Após não dar certo na política, Marcelo Bimbi busca novas formas de suceder e o investimento feito pelo ex-marido de Nicole Bahls desta vez vai ser nele mesmo.

Para crescer na carreira, o ex-Power Couple Brasil colocará empenho em uma outra área do corpo, o pênis. Em entrevista ao podcast Não é Nada Pessoal, apresentado por Arthur Pires e Gabriel Perline, Bimbi revelou que pretende potencializar as partes intimas para conseguir vender a imagem no OnlyFans.

Segundo o modelo, entre os planos estão tomar anabolizantes, alisar o cabelo e aumentar tamanho do seu pênis, que segundo ele mesmo é um “pequeno palhaço”.

“Não devo nada a ninguém. Quem paga as minhas contas sou eu… Vou voltar a tomar bomba, vou alisar o cabelo, e voltar a ficar bonito. Vou fazer [o perfil no OnlyFans]. Vou ser o único índio nu. Vou fazer preenchimento peniano para ficar maior e vender mais”, disse.

A força tarefa é para quitar a dívida acumulada durante a campanha eleitoral, R$ 200 mil, cobrada pela ex-namorada, Lorena Marcondes. Bimbi se candidatou ao cargo de deputado federal pelo Acre e recebeu apenas 381 votos.

No podcast, o modelo também fez outras revelações. O ex-marido de Bahls disse que recebeu uma proposta de um diretor para ganhar um papel em Malhação. “Eu tinha que dormir… Ao dormir com esse diretor eu teria que ser ‘a mulher’ dele. Se já era ruim ser o ativo, imagine eu com 1,94m de altura ficar de quatro por causa de um papel de televisão?”.

