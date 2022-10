Ex-vocalistas da Timbalada retornam à bloco no Carnaval de 2023

Foto: Reprodução/ Divulgação

O bloco Timbalada está confirmado no Carnaval de Salvador 2023 com novidades. Para o retorno da festa após dois anos sem a folia, devido à pandemia da Covid-19, o bloco dará aos timbaleiros uma programação diferenciada.

O primeiro dia de desfile, no sábado, trará Denny Denan e Buja Ferreira e a banda Timbalada. Já no domingo, o público voltará no tempo com o bloco sendo puxado por Carlinhos Brown com Patrícia Gomes, Amanda Santiago, Paula Sanffer e Ninha, como convidados.

Foto: Divulgação

A novidade foi anunciada nesta terça-feira (25) e faz parte de uma comemoração aos 30 anos de história da banda. As vendas para o bloco serão iniciadas no dia 28 de outubro presencialmente na loja do Bora Tickets, ou online pelos sites Central do Carnaval, Quero Abadá e Bora Tickets.

Leia mais sobre Carnaval no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.