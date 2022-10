Expo Carnaval acontece em Salvador nesta sexta e sábado; saiba detalhes do evento

Neste fim de semana, Salvador recebe um evento pioneiro, totalmente voltado para a maior festa popular do país: o carnaval.

A “Expo Carnaval Brazil” vai reunir importantes cidades carnavalescas, como Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Olinda para discutir ideias e propostas sobre a folia de momo.

Quem conta mais detalhes é um dos organizadores do evento, o Diretor de Operações da empresa Zum Brazil, Bruno Portela.

“A Expo Carnaval é uma feira de experiências voltada para o trade que organiza o carnaval. Então teremos aqui todas as cidades que tem o carnaval no seu calendário oficial, teremos os fornecedores do carnaval, as micaretas carnavais fora de épocas, atrações e bastante conteúdo. Então tem uma área exclusiva do carnaval, com palestrantes, todos com muito tema voltado para falar do carnaval como Business, um negócio que tem por trás da festa”, explica.

Portela destaca que, para além da dimensão cultural, o Carnaval tem um impacto econômico importante, que também será discutido no evento.

“É um mercado estruturado, é um mercado que gera mais de 8 bilhões de reais anuais, um mercado que tem grande relevância na economia do país e que precisa se capacitar, precisa se discutir e precisa pensar no futuro”, afirma.

E um evento que tem Carnaval, tem que ter música. A “Expo Carnaval BraziL” vai trazer um grande show de Ivete Sangalo, além de um novidade musical, como explica Bruno Portela.

“Teremos a estreia, a nova banda “Timbaladies”, a nova banda do Carlinhos Brown que é composta toda por mulheres, vai estrear aqui no evento, num show no Espaço Maré, um espaço em frente ao mar, junto com o grande Alceu Valença”, revelou.

Dentro da programação da “Expo Carnaval Brazil”, a Rede Bhaia vai estar presente painéis especiais, que serão apresentados por profissionais do grupo de comunicação.

É o caso do apresentador e coordenador de programação das rádios da Rede Bahia, Maurício Habib, que vai mediar uma mesa sobre os bastidores do Carnaval.

“Eu estarei no dia 15, na Expo Carnaval 2022. Serei o mediador junto com o Vitor Silveira, da TV, Bahia. A gente vai trazer aí bloco Eva, dona Vera do bloco Araketu para falar exatamente desses anos todos de carnaval, né? Porque tá agora a volta, o retorno do carnaval em 2023 e então tá todo mundo assim, em êxtase”, contou.

A Expo Carnaval Brazil acontece nesta sexta e no sábado, no Centro de Convenções Salvador. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla e custam a partir de 25 reais. A programação completa pode ser acessada no site expocarnavalbrasil.com.br.

