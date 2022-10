Expo Carnaval Brazil antecipa clima de festa em Salvador

Foto: Betto Jr / Secom

Com debates e música, a 1ª Expo Carnaval Brazil foi aberta nesta sexta-feira (14), no Centro de Convenções Salvador (CCS), na orla da Boca do Rio, em Salvador. A capital baiana é a cidade que sedia a primeira edição do evento, que ainda terá edições em Recife e no Rio de Janeiro.

Nesta sexta, Margareth Menezes participa da mesa intitulada “Bahia Folia – O mundo se encontra aqui”, realizada pela Rede Bahia. A mediação será feita por Camila Marinho e Pablo Vasconcelos.

Haverá ainda um bate papo sobre “Experiências, Marcas e Produtos”, com Ju Ferraz (Camarote Nº1), Luciana Villas Boas (Camarote Salvador) e Licia Fabio Produções, mediado por Gabriela Gaspari, head da de marketing e eventos da Rede Bahia. E Daniela Mercury conversa com Juliana Cavalcante sobre os “30 anos do Canto da Cidade”, às 16h.

Música

Quem já garantiu ingressos para a feira e o Carnaval Academy, vai poder prestigiar, com exclusividade, o lançamento do novo projeto do “Cacique do Candeal”, que, em homenagem aos 30 anos da Timbalada, reúne as ex-cantoras do grupo, Paula Sanfffer, Patricia Gomes e Amanda Santiago. Não haverá vendas de convites apenas para o show, pois o acesso já estará incluído no combo feira + Carnaval Academy.

A estreia das Timbaladies vai acontecer em um trio no formato pranchão, no “espaço Marés”. As cantoras prometem um show com duração de duas horas.

Ainda na sexta-feira, Alceu Valente fará um show de carnaval, em cima do trio elétrico, com o contagiante frevo pernambucano, ritmo oficial do carnaval de rua de Recife e Olinda. O show está previsto para começar às 20h.

Economia

Para Ludovic Moulin, diretor-geral do Centro de Convenções, o turismo de negócios e eventos é fundamental para a economia de Salvador. Isso porque este tipo de turista gasta, em média, quatro vezes mais que o visitante de lazer.

Para se ter uma ideia, de janeiro a dezembro deste ano, o CCS, administrado pela GL Events, contabilizou 86 eventos, com público de 225 mil pessoas e uma movimentação econômica de R$1 bilhão, entre gastos com hotel, restaurantes, táxi, compras, passagens e afins.

Expo Carnaval

A Expo Carnaval Brazil é uma realização da Zum Brazil em parceria com a Iessi e tem apoio da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult). As inscrições ainda podem ser feitas no site.

As atrações do evento estarão concentradas em dois grandes espaços. No Pavilhão Principal, composto por espaços imersivos das cidades de maior relevância da festa, os visitantes terão acesso a exposições, inovações, inspirações e tendências da folia nas cidades de Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Recife e Olinda (PE).

Já o Carnaval Academy reunirá os principais nomes do Carnaval e da indústria do entretenimento no Brasil para debates. A Arena Abre Alas trará grandes shows, como os de Ivete Sangalo e Olodum, no sábado (15), a partir das 21h.

