Exposição traz obras sobre relação de Bahia e África, em Salvador

Foto: Divulgação

A exposição “Raiz Invisível”, do artista togolês Koffi Mensah, está em seus último dias de visitação. O acervo pode ser acessado até o próximo sábado (29), no Goethe-Institut Salvador-Bahia. A mostra pode ser acessada gratuitamente, das 9h às 18h.

Nas obras expostas, Koffi aborda as semelhanças entre o candomblé da Bahia e o Vodoun da África. Premiado com o “Grand Prix du Dessin d’art”, em 2018, por seus trabalhos, o artista esteve no Brasil através do Programa de Residência Artística Vila Sul realizado pelo instituto.

Através dessa experiência, o artistas criou as obras que agora fazem parte da “Raiz Invisível”. Segundo ele, essas duas religiões possuem várias semelhanças, como as formas de culto e o ritmo folclórico. “Durante a residência no Brasil, fui tocado por um assunto tão vasto quanto a espiritualidade afro-brasileira”, conta o artista.

