F1RST oferece vagas de emprego exclusivas para pessoas com deficiência

A F1RST, empresa do grupo Santander, oferece vagas de emprego exclusivas para pessoas com deficiência (PCD) em São Paulo (SP). As oportunidades são para profissionais com paixão por tecnologia, que se identificam com a empresa e querem mostrar seu potencial.

Há chances para os cargos de IT Developer e Service Desk, destinadas a profissionais com ou sem experiência na área, com ensino médio completo, ensino técnico ou superior cursando ou completo. Os aprovados no processo seletivo vão passar por uma jornada de aprendizado em tecnologia de até três meses, período no qual terão a oportunidade de vivenciar o dia a dia da empresa, que está em franca expansão.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a alguns benefícios, como Vale Transporte, Seguro de Vida, Plano Odontológico, Plano de Saúde co-participação e Vale Refeição.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão se candidatar neste link. No endereço é possível conferir a lista completa de oportunidades disponíveis e obter mais informações sobre cada uma delas.

Para oferecer uma experiência diferente e que agregue mais valor ao processo seletivo, a F1RST Tecnologia se tornou parceira do TAQE, um aplicativo que capacita e insere jovens a novas oportunidades. Dessa forma, o processo seletivo será 100% online.

Sobre a empresa

A F1RST Tecnologia é uma empresa do grupo Santander e conta com mais de 3 mil colaboradores em todo o Brasil, promovendo tecnologia de ponta e inovação para todo o ecossistema da instituição bancária, que atualmente detém o posto de principal banco internacional em atividade no país.

A marca foi idealizada para empoderar e habilitar as pessoas em sua individualidade e potencial, para estarem sempre à frente.