Faculdade Albert Einstein divulga locais de prova do Vestibular 2023

A Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein divulgou nesta quarta-feira, dia 26 de outubro, os locais de prova do Vestibular 2023. Desse modo, os candidatos já podem consultar onde realizarão o exame através do site da Vunesp, fundação responsável pelo processo seletivo.

Para consultar os locais, os inscritos devem acessar a área do candidato com o número de CPF ou endereço de e-mail usado no momento da inscrição. Os locais de aplicação serão exclusivamente em São Paulo.

As provas do vestibular tradicional serão aplicadas no dia 2 de novembro, das 14h às 19h. O exame será composto por 50 questões objetivas de múltipla escolha e por 5 questões dissertativas. Além disso, os candidatos responderão uma prova de uma redação em Língua Portuguesa.

Além da seleção com provas, há também outras duas formas de seleção: acesso internacional e aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Os estudantes que optaram por usar as notas do Enem puderam se inscrever com os desempenhos de 2020 e 2021.

Medicina

Para o curso de Medicina, o Vestibular contará com duas fases. A 1ª fase consiste na aplicação de provas também no dia 2 de novembro ou acesso internacional via IB/ABITUR. Já a 2ª fase contará com Múltiplas Minientrevistas (MME), com avaliação de habilidades socioemocionais.

As MMEs estão marcadas para o dia 22 de janeiro de 2023. De acordo com o edital, a duração máxima das entrevistas será de 70 minutos, em média.

Vagas e resultados

Nesta edição do Vestibular, a Faculdade está ofertando vagas para os seguintes cursos: Medicina, Fisioterapia, Enfermagem, Engenharia Biomédica, Administração e Odontologia.

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado final do curso de Medicina, com a convocação para a 1ª chamada, está prevista para o dia 3 de fevereiro de 2023. O resultado da seleção para os demais cursos será publicado em 16 de dezembro.

Veja mais detalhes no edital.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Unespar libera a consulta aos locais de prova do Vestibular 2023; saiba mais.