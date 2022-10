Faculdade oferece revisão para vestibular de medicina

Foto: Divulgação

A Faculdade FTC vai reunir professores de colégios e cursinhos preparatórios de Salvador para oferecer uma revisão gratuita de um vestibular de medicina. O evento, batizado de “Ensino Médico”, será realizado no Hotel Fiesta, no Itaigara, nesta segunda-feira (24), a partir das 18h.

Para participar, os estudantes interessados devem se inscrever no site. “A proposta do evento é trazer, de cada matéria , os assuntos mais cobrados nos vestibulares da Medicina. Em uma abordagem que já coloque o aluno do Ensino Médio de frente para o Ensino Médico”, destaca o professor Ricardo Carvalho, coordenador do projeto.

Na programação, estão previstas aulas com os mestres Zé Carlos e Tacyana de Redação, Digenal e Deco de Biologia, Mateus Lordelo de Física e Matemática, Bartilotti de Geografia e Kecius de Química. Cada aula terá 40 minutos de duração.

Programação completa:

Aula 1: Estudando Química para Vestibulares de Medicina, com professor Klécius

Aula 2: Em busca da Redação Ideal, com os professores Zé Carlos e Tacyana

Aula 3: A Física como via para o Ensino Médico, com o profesor Mateus Lordelo

Aula 4: A Geografia Humana e os Vestibulares de Medicina, com professor Bartilotti

Aula 5: A Academia Médica: o que me aguarda?, com professor Dr. André Nazar

Aula 6: A Biologia nas provas – o que estudar, com professor Digenal

Aula 7: As dicas essenciais para o vestibular de Medicina, com o professor Dedo

Serviço

Medicina FTC oferece revisão gratuita para vestibular

Inscrições no site.

Data: 27 de outubro, segunda-feira, às 18h

Local: Fiesta Convention Center (Hotel Fiesta), Itaigara

