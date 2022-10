Falconi recebe inscrições para programa de estágio

A Falconi, maior consultoria brasileira de gestão empresarial e de pessoas, está recebendo inscrições para seu programa de estágio 2023. Ao todo, serão ofertadas 60 vagas para as cidades de Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e São Paulo (SP). Há, ainda, a possibilidade de home office para algumas áreas.

Os contratados serão alocados nas áreas de consultoria (de Gestão ou de Gente), corporativo (Business Partner, Recrutamento & Seleção, Financeiro e comercial) e Tech (AI Consulting, Digital Products, Business Agility e Innovation). Assim, são elegíveis estudantes matriculados em qualquer curso de graduação ou tecnólogo, desde que a instituição esteja vinculada ao Ministério da Educação. Os candidatos deverão ter, ainda, formatura prevista para junho de 2023 e dezembro de 2024 e disponibilidade para estagiar entre seis meses e dois anos.

A Falconi oferece bolsa auxílio compatível com o mercado, que varia entre R$ 1,4 mil e R$ 2 mil, a depender do ano de formação e carga horária, que pode ser entre 20 e 30 horas semanais. Os contratados receberão, ainda, uma série de benefícios, como vale refeição, auxílio creche, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, vale transporte, day-off no dia do aniversário, acesso ao Gympass, parceria com escolas de idiomas, acordo para descontos com a rede Psicologia Viva e política de paternidade e maternidade.

Os estudantes também terão direito ao Short Friday, o que significa que trabalharão apenas meio expediente durante as sextas-feiras – o benefício, no entanto, não é válido para os estagiários com carga horária de quatro horas diárias (20 horas semanais).

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar o site https://www.vemserfalconi.com.br/ até o dia 31 de outubro e efetivar sua candidatura. O processo seletivo será 100% remoto e inclui algumas etapas, dentre elas: teste online, vídeo entrevistas e entrevistas. Segundo a empresa, o início do estágio está previsto para janeiro de 2023.