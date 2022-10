Falha em sistema impede atualização dos n° de Covid-19 na BA

Foto: Igor Santos/Secom

A falha no sistema SivepGripe do Ministério da Saúde impede a atualização do número de novos casos da Covid-19 na Bahia pelo segundo dia consecutivo, nesta sexta-feira (21).

No entanto, de acordo com a Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab), nas últimas 24h, o estado registrou quatro mortes causados pela doença.

Segundo a Sesab, assim que ocorrer o reestabelecimento da conexão com o sistema ministerial, a os dados serão disponibilizados no site da pasta.

Vacinação

Até o momento, a Bahia contabiliza 11.701.330 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.845.451 com a segunda dose ou dose única, 7.429.344 com a dose de reforço e 2.432.686 com o segundo reforço.

Do público de 5 a 11 anos, 1.055.192 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 707.906 já tomaram também a segunda dose.

Do grupo de 3 e 4 anos, 55.278 tomaram a primeira dose e 15.357 já tomaram a segunda dose.

