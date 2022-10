FAME realiza Vestibular de Medicina 2023 neste domingo

A Faculdade de Medicina de Barbacena (FAME) aplica neste domingo, dia 23 de outubro, as provas do Vestibular de Medicina 2023. De acordo com o edital, a aplicação será realizada no período da tarde das 13h às 17h.

O edital indica ainda que os locais de prova serão nas cidades de Barbacena e Belo Horizonte. Os candidatos podem consultar os locais de prova, endereço e ensalamento através do Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI), cuja emissão pode ser feita no site da FAME.

Para emitir o DCI, os candidatos deverão informar o CPF e senha cadastrados no momento da inscrição. A FAME exigirá a apresentação do CDI, juntamente com documento oficial de identificação com foto, para acesso aos locais de prova.

Provas

Ainda de acordo com o edital, a aplicação de provas será feita em duas etapas, mas em uma única fase, com uma Prova Objetiva e uma Prova de Redação.

A prova da 1ª etapa será composta por 45 questões objetivas de múltipla escolha sobre as seguintes disciplinas do Ensino Médio: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira (Inglês), Matemática, Geografia, História, Biologia, Física e Química.

Já a Prova de Redação, que constitui a 2ª etapa, será sobre tema contemporâneo relacionado a um tema de atualidade brasileira e deverá ter, no máximo, 30 linhas. Vagas e resultados Ainda de acordo com o edital, a oferta total da FAME é de 60 vagas no curso de Medicina (integral). O processo seletivo visa o ingresso de novos alunos no primeiro semestre de 2023. A publicação do resultado final está prevista para o dia 9 de novembro. Segundo o cronograma, os convocados em 1ª chamada deverão realizar as matrículas nos dias 1º e 2 de dezembro. Veja mais informações no edital do Vestibular.