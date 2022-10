Familiares da madrasta de Walace protestam e pedem justiça

Foto: Reprodução/TV São Francisco

Amigos e familiares da comerciante Rosilene Rodrigues, que era madrasta do jogador Walace Souza e morreu em um acidente com caminhão-pipa, fizeram um protesto nesta sexta-feira (28), na cidade de Juazeiro, no norte da Bahia. O grupo se reuniu na porta do fórum do município. Com placas e cartazes, eles pediam justiça.

Rosilene estava trabalhando na distribuidora de bebidas dela quando o estabelecimento foi invadido pelo veículo na noite de 11 de outubro. O motorista tinha sinais de embriaguez, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e, segundo a prefeitura, que é dona do caminhão-pipa e empregava o suspeito, havia furtado o veículo após o expediente.

O homem, que não teve o nome divulgado, foi preso após o crime, mas passou por audiência de custódia e acabou sendo liberado para cumprir pena em liberdade provisória pela Justiça. O caso segue sob investigação.

Nesta sexta-feira, a mãe de Rosilene, Zélia Rodrigues da Silva, também participou do protesto e cobrou a resolução do crime. Em entrevista à TV São Francisco, ela falou sobre a dor da perda da filha. “Está muito difícil sem [receber] o ‘bom dia’ da minha filha. Eu continuo no WhatsApp, todos os dias, dando ‘bom dia’ à ela, porque ela não vai morrer no meu coração”, disse.

Caso

Foto: Reprodução/Instagram

O caminhão-pipa dirigido pelo funcionário da prefeitura invadiu o depósito de bebidas que pertencia a Rosilane. No momento do acidente, além dela, o pai de Walace e outras pessoas estavam no local. No entanto, apenas a madrasta do jogador foi atingida.

Segundo testemunhas, após bater no imóvel de frente, o homem que conduzia o veículo tentou dar ré, o que provocou o desabamento de parte da estrutura sobre a vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e os bombeiros foram acionados para socorrer a comerciante, mas a morte dela foi constatada no local. A distribuidora de bebidas ficou completamente destruída.

Após o acidente, Walace usou o Instagram para postar uma foto com Rosilane e escreveu uma mensagem de luto. “Sempre lembrarei de você”, diz uma parte do texto. Rosilane deixa duas filhas, uma de 13 anos e outra de 17 anos.

O corpo da comerciante foi enterrado na cidade de Jacobina, na mesma região do estado. Dezenas de familiares e amigos acompanharam a cerimônia, sob muita comoção.

