Famosos celebram data nas redes sociais

Foto: Reprodução / Redes sociais

Diversos famosos usaram as redes sociais neste sábado (8) para celebrar o Dia do Nordestino. As celebridades utilizaram a data especial para protestar contra a xenofobia. Nomes como Gkay, Juliette, Gil do Vigor, Lucy Alves, Cris Vianna e Fátima Bernades se manisfestaram.

Gkay: “Nesse dia 8, além de respeitar esse povo nordestino tão bonito, trabalhador, hospitaleiro, eu vim pedir respeito. A gente tem que ser respeitado. A gente merece respeito! Sim, eu recebo várias mensagens xenofóbicas aqui e agora vou começar a postar, não vou dar mais colher de chá para quem é xenofóbico. Respeite o nordestino, respeite o meu nordeste!”, pediu.

Juliette: “Hoje é o Dia do Nordestino e eu já acordei feliz! Esse povo que só traz amor e tantas lembranças boas. Cultura, luta, fé, raízes, enfim… tantas lembranças boas. E hoje eu quero chamar todos vocês para junto com a gente invadir essa rede de amor. Porque é isso que o nordeste traz. Você que é nordestino,q ue não é e que admira e quer fazer um carinho neste povo, poste alguma coisa que tiver a memória do nordeste. Qualquer coisa: uma memória, uma paisagem, uma foto tua e coloque a hashtag Nordeste Só Amor”.

Gil do Vigor: “Meu Nordeste, nosso Nordeste!”.

Lucy Alves: “Ser mulher, nordestina, sempre foi motivo de muito orgulho pra mim. Terra de gente forte, da riqueza, da arte. Que me inspira, que diz muito sobre quem sou e sobre todas as minhas formas de expressar. Terra de minha família e que guarda a minha história. Terra da poesia, da bravura, do amor. É uma honra poder levar a minha Paraíba e o Nordeste por onde passo, sendo mais uma voz dentre tantas para o nosso povo. Hoje, Dia do Nordestino, também é um dia de conscientização. É sobre respeito e valorização da nossa gente. Puxa o fole, sanfoneiro, que hoje vamos festejar”.

Fátima Bernardes: “Hoje é dia do nordestino. Que lugar do nordeste você adoraria conhecer? Quero saber. Me conta nos comentários. Será que eu já conheço? Eu tenho o melhor guia. E já adianto que os nordestinos e sua acolhida serão maravilhosos escolha você a cidade que for”.

Cris Vianna: “Hoje é dia do nordestino e eu não poderia deixar de homenagear esse povo tão carinhoso, sensato, inteligente e bonito. Das maravilhas do Nordeste, com certeza sua gente é a maior de todas. O nordestino é quem mantém viva a cultura, a riqueza e a beleza dessa região! Viva o Nordeste! Viva o povo nordestino!”.

