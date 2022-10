Famosos nacionais e internacionais celebram vitória de Lula

Celebridades nacionais e internacionais reagiram a vitória de Lula nas redes sociais. O petista se retornou à presidência do Brasil na noite deste domingo (30), com 50,90% dos votos. Luiz Inácio Lula da Silva derrotou o candidato do PL, Jair Messias Bolsonaro agora fará o seu terceiro mandato como presidente.

Em seus perfis, Gilberto Gil, Anitta, Ludmilla, Daniela Mercury, Fafá de Belém, Maisa Silva, Pabllo Vittar, Leonardo Di Caprio e diversos artistas comemoraram o triunfo do petista.

Veja a lista abaixo:

The outcome of the Brazilian election presents an opportunity to change the course of history, not just for Brazil & the Amazon, but for the world.

(📷: João Paulo Krajewski) pic.twitter.com/twRASHWg2G

— Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) October 30, 2022