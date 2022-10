Famosos se emocionam ao homenagear Susana Naspolini

Foto: Reprodução / TV Globo

Ana Maria Braga, Patrícia Poeta, Ana Paula Araújo e diversos outros apresentadores se emocionaram ao homenagear Susana Naspolini. A repórter da TV Globo morreu na terça-feira (26), aos 49 anos. A profissional foi vítima de um câncer. Ela preparava uma viagem especial com a filha para o réveillon deste ano.

“Quero prestar uma homenagem a uma das repórteres mais queridas daqui da Rede Globo, Susana Naspolini, que me ensinou muito. Eu que morei no Rio 12 anos tive a oportunidade de estar mais perto dela me ensinou muito. Ela estava diariamente nas edições locais mostrando como as pessoas podem ser fortes como ela. Ela aprontava, não poupava esforços para conseguir o que era necessário, sempre com alegria. Foi com a mesma garra que ela enfrentou um câncer, quinto, sem deixar de trabalhar, nem ter esperança”, disse Ana Maria Braga, que comanda o Mais Você.

Ana Paula Araújo, âncora do Bom Dia Brasil, também fez um desabafo durante o jornal desta quarta (26): “Um dia especialmente difícil para nós aqui no Jornalismo da Globo com a perda da Susana Naspolini, simplesmente a repórter mais amada do Rio de Janeiro, mais amada por todos nós aqui na Redação que conhecemos Susana”.

Patrícia Poeta e Manoel Soares também deixaram sua mensagem de apoio: “Susana era, como você disse, queridíssima. Uma colega maravilhosa, uma mulher guerreira. Já já a gente vai prestar nossa homenagem a ela. Inclusive, ela sentou nesse sofá com a minha colega Fátima Bernardes”.

A repórter era uma das mais populares da emissora no Rio, onde deixou sua marca por anos no quadro de jornalismo comunitário RJ Móvel, do RJ1. Ao anunciar a morte da colega no final do Jornal Nacional, William Bonner e Renata Vasconcellos ficaram visivelmente emocionados. A apresentadora chegou a chorar ao vivo. Assista:

Histórico

Conforme o g1, a primeira vez que a jornalista enfrentou um câncer foi em 1991, quando foi diagnosticada com um linfoma, aos 18 anos. O tratamento durou cerca de um ano.

Depois disso, no início de 2010, os médicos encontraram um nódulo maligno na mama direita da repórter. Em seguida, no final do mesmo ano, outro tumor, dessa vez na tireoide, foi identificado. Nos dois casos, a descoberta precoce foi determinante para que a doença tivesse um tratamento eficaz.

O quarto diagnostico veio em 2016, quando Naspolini enfrentou um câncer de mama e saiu vitoriosa.

