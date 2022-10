Fãs de Carlinhos Maia vão parar no hospital após término do casal

Foto: Reprodução/Instagram

Fãs dos influenciadores Carlinhos Maia e Lucas Guimarães precisaram ser hospitalizados após receberem a notícia do término do casal. Quem compartilhou a informação foi o próprio humorista.

Por meio do perfil no Instagram, Carlinhos Maia revelou que recebeu vídeos e relatos de seguidores que tiveram dificuldades para receber o pronunciamento publicado no domingo (23).

“As senhorinhas e aos nossos seguidores que estão a tanto tempo com a gente: fiquem tranquilos. Estamos recebendo vídeos, fotos de alguns de vocês que foram parar no hospital, outros sem se alimentar”, iniciou o influenciador.

“Oxente, parem com isso agora! A gente agradece todo esse amor e preocupação, mas não é motivo para vocês descuidarem da saúde. Acaba com isso agora. Estamos bem, no nosso tempo”, continuou Carlinhos Maia.

Por fim, o humorista frisou que tanto ele quanto o ex-marido estão bem e que não existem motivos para os fãs se preocuparem com os dois após o término.

“Se vocês gostam mesmo da gente, se acalmem e não gerem expectativas que te façam mal! Amo vocês, mas não quero ninguém mal. Há problemas maiores no mundo, nada de ruim nos aconteceu. Fiquem em paz”, finalizou.

