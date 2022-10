Feira da Cidade volta às ruas de Salvador neste fim de semana

Foto: Divulgação

A Feira da Cidade volta às ruas de Salvador neste final de semana. Nos próximos dias 8 e 9 de outubro, A feira, pioneira e parceira da Feira da Sé, será realizada na Praça Nossa Senhora da Assunção, na Pituba, das 9h às 21h.

Com mais de 20 horas de música a programação do sábado fica por conta da Fanfarra com o bloquinho infantil Fugi do Berço, Espetáculo Chapeuzinho Vermelho, o Chorinho da Música Boa Quarteto, Tributo à Belchior com Dórea, a Cumbia do Sonora Amaralina, o show do mestre do samba xula Roberto Mendes.

O domingo começa o espetáculo Casamento Dona Baratinha, segue com o Chorinho do Janela Brasileira, o espetáculo o infantil Gil dos Mares, o show infantil do Canela Fina, o blues de Eric Assmar, além do projeto Minha Banda n’ A Feira com o xote do UTX e outros.

Além disso, os adultos podem deixar as crianças na brinquedoteca que terá monitor e atividades com OCA Infância, atividades de circo, entre outras.

Um dos grandes destaques da edição é o OKTOBERFEIRA, que reunirá as melhores fábricas de cervejas artesanais da Bahia, com chopes e cervejas que ganharam o primeiro lugar nos concursos mais importantes do país, com a Proa, a Mindubeer, a 2 de Julho, a Dragormia e a Cervejaria Encanto.

Entre os lançamentos, há cervejas de caju, rapadura, maxixe, acerola, maracujá da caatinga, caramelo e todas a partir de 9 reais. Além de drinks autorais e vinhos.

