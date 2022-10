Feira de empregos em Salvador explica como conseguir uma das 950 mil vagas oferecidas pelo Canadá

Foto: Divulgação

O Canadá está com mais de 950 mil vagas de empregos disponíveis. E muita gente, em busca de uma vaga no mercado de trabalho internacional, ainda não sabe o que fazer para conquistar uma dessas oportunidades. É essa a temática principal da ExpoCanadá, evento focado em emprego que será realizado no próximo domingo (16), em Salvador.

A Feira acontece das 14h às 18h, no Hotel Deville Prime. Lá, os interessados poderão ter acesso a todos os detalhes envolvidos nesse trâmite de trabalho internacional e os desafios que terá que enfrentar. Serão apresentadas ainda dicas de como ingressar no mercado do país, quais as mudanças que o Canadá tem oferecido para que os imigrantes obtenham o visto de Residência Permanente; como imigrar para o país de forma mais rápida; estratégias de aposentadoria e qualidade de vida, e muito mais.

É importante ressaltar que não serão oferecidas vagas de empregos.

Por que o Canadá não consegue preencher as 950 mil vagas?

Segundo órgãos oficiais do país, a principal causa é falta de qualificação profissional. O Canadá é um país de primeiro mundo e, muitas pessoas vem para o país, pensando que encontrarão um mar de rosas. Não é bem assim!

O Canadá oferece inúmeras oportunidades de emprego, mas a pessoa precisa ter formação acadêmica, experiência profissional, inglês e atender às diversas exigências do mundo corporativo local. Atualmente, as áreas mais requisitadas no país pertencem à área da saúde (enfermeiros e técnicos de enfermagem); assistentes sociais; cuidadores de idosos; profissionais de tecnologia da informação; construção, transporte, armazenagem, manufatura, comunicação, marketing, atendimento ao cliente, entre outros.

As províncias com mais oportunidades são: Ontário, British Columbia, Quebec, New Brunswick e Newfoundland.

ExpoCanadá

Quando? Dia 16 de outubro (domingo), das 14h às 18h

Onde? Hotel Deville Prime (Rua Passargada, s/n – Salvador)

Quanto? Gratuito

