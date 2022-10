Feira de Vinhos reúne consumidores e produtores brasileiros e internacionais em Salvador

Foto: Divulgação

Acontece neste sábado (29), em Salvador, das 14h às 20h, no Yacht Clube da Bahia a 2ª Edição da Wine Dez. A feira de vinhos vai reunir produtores e apreciadores da bebida em mais de 15 stands com produtores de países como Brasil, Chile, Argentina, Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Áustria, África do Sul, Austrália e Estados Unidos.

Segundo Marcos Gordilho, CEO do Grupo Casa Dez, esta é a única feira do Norte/Nordeste a conectar consumidores com quem produz vinhos.

“Teremos cerca de 200 rótulos para degustação das melhores procedências, além de um espaço de apreciação com vista para a Baía de Todos-os-Santos, num ambiental especial criado especialmente para quem aprecia vinhos da melhor qualidade”, diz.

Nesta edição, a Wine Dez contará com a participação de vinícolas estrangeiras como Viñedos Calcu, William Fèvre, Viu Manent, Ravanal, Pérez Cruz, Vik (do Chile), Mosquita Muerta e Falasco Wines (da Argentina) e Santanita Winery (Portugal), além de produtores nacionais como Miolo, Casa Valduga e Amitié.

Além de produtores, importadoras como a World Wine, VM Vinhos, La Pastina e Qualimpor, estão confirmadas no evento que tem como curador Alexandre Takei, Head sommelier da Casa Dez.

Para participar, os interessados devem adquirir os ingressos no Sympla, que custam R$200, com direito a degustação dos cerca de 200 rótulos de vinho, além de um cashback de R$ 50,00 para gastar na Casa Dez.

Também é previsto um jantar harmonizado, comercializado à parte, a um custo de R$ 250,00, que acontecerá às 20h30. O menu será único, preparo pela equipe de cozinha do restaurante Veleiro.

O cliente poderá escolher a vinícola que fará a harmonização, ou seja, ao comprar o jantar, o cliente escolhe com qual vinícola ele vai querer ter a sua experiência que podem ser produtores como a Mosquita Muerta, Pérez Cruz, Viña Calcu, William Fèvre Chile.

O menu é composto de Entrada, com polvo grelhado, brócolis, ervilha torta e purê de alface; primeiro prato, com arroz de pato confitado; e segundo prato, com filé Wellington com acelga assada e demi glace.

Serviço

Wine Dez – Feira de Vinhos

Onde: Salão de Festa do Yacht Clube da Bahia

Salão de Festa do Yacht Clube da Bahia Quando: 29/10/2022

29/10/2022 Horário: das 14h às 20h.

das 14h às 20h. Ingresso: R$ 200,00

R$ 200,00 Mais informações: 71 3617 1100

