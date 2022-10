Felipe Castanhari detona Gkay: ‘Insuportável’

Foto: Reprodução / TV Globo

Felipe Castanhari teceu duras críticas à Gkay. No podcast Groselha Talk, o youtuber disse que a influenciadora digital maltratava os funcionários quando na época em que eles faziam parte de uma mesma agência.

“Um dia chama a Gkay que vocês vão entender, ela é insuportável, insuportável. Insuportável, mano, queria entender porque tanta gente arrombada é muito famosa”, disparou ele.

“A linha limite para mim, em que a pessoa não merece o mínimo de moral minha, é quando maltrata gente que trabalha com ela. E como eu fui da mesma agência dela, e tive as mesmas pessoas trabalhando comigo, aí que você sabe quem são as pessoas. Não admito. A gente sabe que tem gente que maltrata assessor, gerente de contas, que se acha pra c*ralho”, relatou.

Ao ser questionado se iria para alguma edição da ‘Farofa da Gkay’, o youtuber esbrabejou: “Não, o que vou fazer lá com a Nyvi?”, respondeu o youtuber, mencionando a namorada. “Ah, mano, vou num rolê, onde esta um monte de subcelebridade, que se acha para carlho, para ficar… Vai tomar no c. Farofa da Gkay é meu p*u”.

