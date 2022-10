Festival de Música de Penedo tem recorde de inscritos nas oficinas e workshops

Secom PMP com Divulgação

A edição 2022 do Festival de Música de Penedo registra recorde de inscrição nas oficinas e workshops do evento realizado pela Universidade Federal de Alagoas (Ufal), Governo de Alagoas, Prefeitura de Penedo e patrocínio do Sebrae, com parcerias de outras instituições públicas e do setor privado.

O interesse em participar da vasta programação que traz músicos brasileiros e estrangeiros para a cidade berço da cultura alagoana gerou 606 inscrições para as atividades, cerca de 200 a mais do que o total do ano passado, segundo o professor Marcos Moreira, idealizador e coordenador-geral do evento que acontece entre os dias 19 e 22 de outubro.

A abertura do Festival de Música de Penedo leva o músico Guilherme Arantes para o palco do Centro de Convenções Comendador Zeca Peixoto na noite desta quarta-feira, 19.

Na quinta-feira, 20, a Feira Oficial de Música se instala a partir das 9 horas, no Largo São Gonçalo, Centro Histórico de Penedo. O Trio Potiguar e os pífanos do tradicional grupo Esquenta Muié animam o público.

As oficinas instrumentais e especiais começam na mesma data, com a lista de selecionados neste link (https://www.cemupemusicologia.com/femupe-selecionadosoficinas2022).

Ainda na quinta, 20, o Concerto nas Escolas leva estudantes da rede pública municipal ao encontro com a Orquestra Meninos de São Caetano-PE, sob a regência do Maestro Mozart Vieira, no Centro de Convenções, a partir das 14 horas.

Ao mesmo tempo, no auditório da Casa de Aposentadoria, acontece o 3º Fórum Alagoano de Educação Musical e 5º Encontro CEMUPE de Musicologia, com conferência especial da Profª Drª Jill Sullivan, da Universidade do Estado do Arizona, EUA, sobre a “A History of Woman’s Bands in America” (Uma história de bandas femininas na América).

Concertos abertos ao público, fóruns de música, mostras e mais shows musicais acontecem durante toda a programação do festival que inclui lançamento de livros do selo Cemupe, na sala principal do Theatro 7 de Setembro, a partir das 17h de quinta-feira, 20.

Para Marcos Moreira, o festival representa uma grande ação comunitária pela música, cercada de muita expectativa positiva.

“Na programação há artistas e professores com uma alta qualidade e isso chama a atenção do público, principalmente quando o acesso é facilitado pela gratuidade. O Centro de Musicologia de Penedo (Cemupe) engrandece a pesquisa científica musical e traz para a cidade um status ao curso de música de ampliação e convênios internacionais. É uma grande oportunidade para Penedo”, afirma o coordenador-geral do festival.

Na sexta-feira, 21, o Centro de Convenções abre as portas para a 1ª Mostra de Música Autoral Velho Chico, resultado do edital Novos Talentos Autorais da Ufal. Os selecionados apresentarão suas composições e músicas escolhidas. Encerram a mostra o saxofonista Derico Sciotti (que fez parte do Quinteto do Jô) e o guitarrista Ricardo Lopes.

O último dia do festival começa às 9 horas, com desfile e retretas de bandas nas ruas do Centro Histórico de Penedo ao som das bandas Sociedade Musical São Miguel (PB), Banda Musical Curica (PE), Banda da Sociedade Montepio dos Artistas (AL), Banda da Sociedade Musical Penedense (AL) e Banda Fanfarra Fênix, também de Penedo.

O encerramento oficial fica por conta da Orquestra de Sinfônica da Ufal (Seção de Cordas), sob a regência de Nilton Souza e o recital de piano, com Lucas Thomazinho, vindo de São Paulo. As apresentações acontecem às 20h30, no Centro de Convenções.

