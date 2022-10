Festival Gastronômico de Arraial d’Ajuda será realizado em novembro

Foto: Divulgação

Entre 1º e 15 de novembro, Arraial d’Ajuda – distrito da cidade de Porto Seguro, vai se tornar em um polo gastronômico. Estamos falando da realização do Festival Gastronômico ‘Esquina do Mundo’, que reúne cerca de 53 restaurantes, divididos em charmosos bistrôs e até comida de rua.

Para 2022, o Esquina do Mundo tem como tema “O Campo encontra o Mar”, uma referência à produção de insumos regionais concentrada nestes dois espaços. Com chefs talentosos e ingredientes de qualidade à disposição, a previsão é que o evento supere mais uma vez as expectativas. Serão 6 categorias para experimentar: Prato Principal, Petiscos, Lanches e Pizzas, Sobremesas e Sorvetes e também Drinks.

Para além dos pratos e drinks temáticos, o Festival produz em paralelo atividades extras que consolidam e promovem o evento e seus parceiros. Nos dias 5 e 6 de novembro, estará de volta a Vila do Sabor, stands em espaço aberto onde estarão concentrados os demais eventos do Festival, como Desafio Gastronômico, Cozinha Show e Cozinha Kids.

O Esquina do Mundo é uma realização da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, com correalização do Sebrae, Senac e da Prefeitura Municipal de Porto Seguro, através da Secretaria Municipal de Turismo. Conta ainda com o apoio institucional da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – ABIH, Escola de Gestão em Negócios da Gastronomia – EGG e TV Santa Cruz e Patrocínio da Cervejaria da Baden Baden.

4º Festival Gastronômico Esquina do Mundo – O Campo encontra o Mar

Onde? Arraial d’Ajuda, Porto Seguro, Bahia

