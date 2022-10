Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia retoma programação presencial

Salvador recebe a 14ª edição do Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia, que retoma a programação presencial entre os dias 25 e 29 de outubro na capital baiana.

A programação conta com espetáculos de dança, teatro e performance, além de oficinas e encontros reflexivos. O tema da nova edição é “Espalhe a Palavra” e reúne nomes de diversos estados.

A estreia acontece na terça-feira (25), às 19h, no Teatro Vila Velha, em Salvador, com o espetáculo franco-brasileiro “ECCE (H)OMO”, que mistura diversas linguagem a fim de falar sobre sentimentos humanos a partir do legado da dançarina alemã Dore Hoyer.

Vale lembrar que parte da programação da FIAC Bahia é gratuita e os ingressos podem ser retirados por meio do Sympla, ou presencialmente na bilheteria dos teatros.

Confira a programação:

ECCE (H)OMO, com Pol Pi (FR/BR) – Dia 25/10, às 19h, no Teatro Vila Velha, com tradução em Libras

E.L.A, com Jéssica Teixeira (CE/SP) – Dia 26/10, às 19h, no Teatro Vila Velha, com tradução em Libras

Gota d´água, com a Cia Baiana de Teatro Brasileiro (BA) – Dia 27/10, às 19h, no Teatro Vila Velha, com tradução em Libras

Altamira 2042, com Gabriela Carneiro da Cunha (RJ/SP/PA) – Dia 28/10, às 19h, no Goethe-Institut, com tradução em Libras

Um corpo de palavras, com Naiara Gramacho (BA) – Dia 29/10, às 11h, no Goethe-Institut, com tradução em Libras

CASALS+PICASSO+NERUDA, Os Três Pablos Guerreiros contra o Dragão da Maldade, com a Companhia Teatro dos Novos (BA) – Dia 29/10, às 19h, no Teatro Vila Velha, com tradução em Libras

Coração, com a Reforma Cia de Dança (BA) – De 26 a 29/10, em transmissão on-line através de link aberto no site do FIAC Bahia: www.fiacbahia.com.br

Eu não vou fazer Medeia, do Projeto de Internacionalização de Dramaturgias – Dia 29/10, 16h, no Teatro Gamboa, com tradução em Libras

Carrinho Multimídia, com Ana Dumas (BA) – Dia 25/10, às 20h, no Passeio Público

DIÁLOGOS – Terreiro: mediação teatral na contemporaneidade, Seminário com Ney Wendell (CA/BR) e convidades – Dia 26/10, às 15h, no Goethe-Institut, com tradução em Libras

PARTILHA – Você tem um minuto para ouvir a palavra?, Seminário com Nayse Lopez (RJ) e convidades – Dia 27/10, às 10h, nas ruas de Salvador, com tradução em Libras

Oficina Você tem um minuto para ouvir a palavra?, com Com Nayse Lopez (RJ) – Dia 25/10

Oficina Afetos e traduções, com Pol Pi (FR / BR) – Dia 26/10

Oficina Dramaturgia e Feedback Artístico, com Daniella de Aguiar (MG) – Dia 27/10