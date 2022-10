Festival Nacional da Matemática recebe mais de 5 mil estudantes no 1º dia

Em seu primeiro dia de programação, a 2ª edição do Festival Nacional da Matemática recebeu mais de 5 mil estudantes. O evento teve início na última quinta-feira (29) e o seu encerramento será neste sábado, dia 1º de outubro. O festival está acontecendo na Marina da Glória, no Rio de Janeiro.

De acordo com dados divulgados pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), instituição que organiza o evento, nos dois primeiros dias do evento, participaram das atividades 8.251 estudantes do ensino fundamental e do ensino médio de 179 escolas públicas e privadas.

Neste sábado, a programação do Festival de Matemática é voltada exclusivamente para as experiências do público geral nos vários estandes disponíveis. O evento conta com palestras, diversas oficinas, mesas redondas e outras atividades recreativas. Veja aqui a programação completa.

O Impa está promovendo o festival em parceria com a Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) e a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). De acordo com o Instituto, o objetivo é aproximar os estudantes e o público geral da matemática de forma lúdica, interativa e divertida.

Meninas Olímpicas

Nesse sentido, a professora Letícia Rangel, que coordena o projeto Meninas Olímpicas, do Impa, comentou o primeiro dia do evento: “É muito barulho! Barulho bom de criança se divertindo, de contato prazeroso com a matemática”, afirmou.

O projeto Meninas Olímpicas é um dos destaques do Festival de Matemática. Através dele, o Impa promove o incentivo de meninas para área de STEM (do inglês ciência, tecnologia, engenharia e matemática) nas escolas. Segundo Letícia, “A intenção é, primeiro, motivar as meninas, encorajá-las para as áreas de STEM”, pois elas precisam de incentivo para “vencer os estereótipos”.

Com informações da Agência Brasil.

