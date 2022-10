Festival Salvador Capital Afro está com inscrições abertas

Foto: Divulgação

O Festival Salvador Capital Afro, iniciativa de fortalecimento de afroturismo, empreendedorismo, artes e cultura, está com inscrições abertas até 3 de novembro. A candidatura é gratuita e pode ser feita on-line por meio do site do Festival.

Serão selecionados 50 afroempreendedores, que residem em Salvador, e que produzem para os segmentos do audiovisual e música. Dentre os profissionais que podem se inscrever estão artistas, produtores, diretores e roteiristas.

O propósito da iniciativa é fortalecer o mercado soteropolitano, bem como o segmento audiovisual. Os inscritos poderão apresentar seus projetos a empresas nacionais e internacionais, como produtores e realizadores de festivais, no caso de música.

O produtor, cofundador da Portátil e da Diáspora Conecta, Emerson Dindo e Gabriel Pires, produtor executivo e coordenador geral do NordesteLAB são os articuladores do segmento audiovisual. Estes profissionais irão criar conexões para o desenvolvimento e comercialização de conteúdo deste segmento produzidos na capital.

